Lazio, Leiva stravince: i tifosi lo eleggono miglior giocatore della stagione

Una vittoria schiacciante che sembrava già nell'aria, quella di Lucas Leiva nel sondaggio della Lazio. Il club biancoceleste aveva chiesto ai tifosi, su Twitter, di scegliere quale fosse stato il miglior giocatore della stagione. Dopo aver vinto la semifinale con un trionfo netto su Caicedo e Milinkovic, il centrocampista brasiliano ha conquistato anche la finale con Francesco Acerbi. Una percentuale del 94% di preferenze che non stupisce, anche alla luce di quello che vi avevamo raccontato qualche giorno fa. Sicuramente ha pesato anche l'assalto dei tifosi del Liverpool, club nel quale Leiva ha militato per 10 anni. I Reds non lo hanno mai dimenticato, e votarlo in massa in ogni sondaggio organizzato dalla società laziale è uno dei modi per continuare a fargli percepire il loro affetto. Tra l'altro, il regista ha vinto anche il sondaggio dello scorso anno. Di sicuro, ormai immaginare una Lazio senza Leiva è impossibile.

LAZIO, I TIFOSI DEL LIVERPOOL VOTANO IN MASSA PER LEIVA

Pubblicato il 18/06 alle ore 22.43