Leiva, tifosi del Liverpool scatenati assaltano il sondaggio della Lazio

"Once a Red, always a Red": si potrebbe riassumere con questa frase l'operazione d'assalto dei tifosi del Liverpool ai profili social della Lazio. Il club biancoceleste ha lanciato il sondaggio, invitando i sostenitori laziali a votare su Twitter il miglior giocatore della stagione. In semifinale finiscono Milinkovic, Caicedo e Lucas Leiva: i tifosi reds non se lo fanno ripetere due volte. In tantissimi hanno votato il centrocampista, aiutandolo ad avvicinarsi al traguardo. Il brasiliano è rimasto nel cuore dei supporters del Liverpool, che sui siti e sui social esortano a partecipare alla speciale elezione. "Quanti di voi fan del Liverpool hanno preso il sopravvento sul sondaggio della Lazio per il miglior giocatore della stagione? Attualmente è all'88%. Se non l'avete già fatto, dategli una mano ora che è in testa", suggeriscono sull'edizione online del Liverpool Echo. Già, perché il blitz britannico ha dato i suoi frutti: il regista, a poco meno di quattro ore dalla fine del sondaggio, viaggia incontrastato davanti a tutti. E non stupisce: "i fan del Liverpool sono stati qui", scrive qualcuno. Un altro tifoso red risponde al tweet laziale: "Trattatelo bene, è una gemma", a sostegno del proprio voto. Un altro chiosa: "Non capisco nemmeno la domanda. Ma la risposta è sicuramente Lucas Leiva!". Ormai una tradizione, praticamente. Gli amici si taggano e si danno appuntamento sotto al post della Lazio: "Siamo di nuovo in quel momento della stagione", si dicono: quello in cui votare Lucas Leiva e fargli sentire tutto l'amore dei tifosi del Liverpool. Anche se qualche scrupolo c'è chi se lo fa: "Sono davvero spiacente per gli altri giocatori della Lazio. Ma quando viene coinvolto qualche Red non ha speranze nessuno". Niente di personale, insomma: solo una questione di cuore. D'altronde, "you'll never walk alone". Nemmeno sui social.

