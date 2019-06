Lazio, D'Amico: “Radu non merita questo tipo di trattamento"

Anche Vincenzo D'Amico, ex bandiera biancoceleste, ha voluto dire la propria opinione riguardo le ultime voci circolate sull'addio di Radu alla Lazio. Ecco le sue parole pronunciate ai microfoni di TMWRadio: “Non conosco come siano andate esattamente le cose, ma Radu merita un trattamento diverso per quanto ha dato alla Lazio in questi anni. Credo che la cosa più importante sia lasciarsi bene e che sia il romeno a scegliere la propria destinazione”.

