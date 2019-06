UFFICIALE - Boban e Maldini gestiranno l'Area Sportiva del Milan

Lavoreranno in sinergia, Paolo Maldini come Direttore Tecnico e Zvonimir Boban come Chief Football Officer. Le due ufficialità sono arrivate una dietro l'altra, riportate pochi minuti fa sul sito del Milan. Per il croato si tratta di un ritorno in rossonero, una scelta per la quale Boban ha lasciato il suo ruolo da vicesegretario generale della FIFA. Maldini verrà aiutato dal suo vecchio compagno di squadra nel coordinamento e nella supervisione delle attività sportive, ora si attende solo l'annuncio del nuovo allenatore (con tutta probabilità Giampaolo) per definire completamente l'organigramma del club milanese. Il Milan ha virato su Boban dopo il rifiuto di Igli Tare, ecco cosa ha detto l'ad rossonero Ivan Gazidis: "Grazie a Paolo Maldini e Zvonimir Boban ho al mio fianco due manager di indiscussa qualità e competenza, in grado di trasferire la nostra visione e fare le scelte più adeguate per costruire un Milan sempre più competitivo e di successo”. Anche il croato ha rilasciato una dichiarazione: “Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il mio contributo per riportarlo lì dove deve essere. Deve essere un club protagonista e vincente, perché questa è l'unica natura della sua storia”.

