Lazio, Zaccheroni: "Inzaghi è a casa sua, non era il momento di andar via"

Qualche giorno di riflessione e colloqui con la società, poi la scelta: Simone Inzaghi ha sposato ancora il progetto della Lazio prolungando il suo contratto fino al 2021. E diventando ancora più simbolo del club biancoceleste dopo l'arrivo nella Capitale nell'ormai lontano 1999. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di tuttomercatoweb.com, l'ex allenatore biancoceleste Alberto Zaccheroni ha commentato così la decisione del tecnico piacentino: "Lì è a casa, è sostenuto e non è mai messo in discussione però nel calcio bisogna anche avere ambizioni. Non bisogna accontentarsi. A me Simone non sembra uno di questi, ma ha pensato che non era il momento giusto per staccarsi dalla Lazio, ha visto qualcosa che non lo convinceva. A parte che aveva il contratto, non è mai bello andare via".

