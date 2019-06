Lazio, futuro di Cataldi in bilico: ecco quando si deciderà sul rinnovo

Il calciomercato è fatto di entrate e di uscite. Si discutono i grandi colpi, ma anche gli eventuali rinnovi. C’è chi è pronto a fare le valige, chi a disfarle. È il caso di Danilo Cataldi, in scadenza nel 2020. Due le alternative per il centrocampista biancoceleste: restare o andare via. L’incontro tra la società e l’agente del calciatore ancora non c’è stato. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, le parti si dovrebbero sedere al tavolo i primi di luglio, prima del ritiro ad Auronzo. Ancora tutto giugno per pensare cosa fare, poi si metterà una pietra sopra alla questione. Cataldi, reduce da una stagione positiva impreziosita dal gol nel derby, ha attirato l’attenzione di diversi club della massima serie. La clessidra ha cominciato a scandire il tempo che manca alla decisione sul suo futuro: Danilo si farà trovare pronto.

Pubblicato il 14/06/2019 alle ore 07.00