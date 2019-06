Lazio, Acerbi e il vigore di un leone: "Il sacrificio fa bene!" - VIDEO

Non c’è vacanza che tenga, Acerbi ha bisogno di allenarsi per restare in forma. Un leone deve essere sempre pronto alla prossima battaglia: dedizione e costanza la fanno da padrone. In un video su Instagram, il difensore biancoceleste ha ribadito il concetto: “Pochi giorni fa ho finito la stagione, stamattina ero in spiaggia ma mi mancava qualcosa. Il richiamo della corsa e del sudore sono più forti, così sono tornato in albergo e ho iniziato ad allenarmi sul tapis roulant. Il sacrificio fa star bene, sia fisicamente che mentalmente. Non riesco a farne a meno, è più forte di me e sono contento. Bisogna migliorarsi sempre, mai accontentarsi. È fondamentale per chi gioca a pallone e per chi ha obiettivi nella vita”.

