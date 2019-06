Calciomercato Lazio, Wesley out: ecco le possibili alternative

CALCIOMERCATO LAZIO - Un giovedì nerissimo per la Lazio che deve dire addio a Wesley Moraes Ferreira da Silva. L'attaccante, accostato ai biancocelesti dall'estate scorsa, è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il club inglese si è assicurato il talento del Bruges e adesso è tutto da rifare per Tare e le aquile. Il piano b sembra già scattato e il primo nome dovrebbe essere Andrea Petagna. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, la Spal è costretta a riscattare dall'Atalanta il calciatore per 12 milioni. Dopo i 16 gol della passata stagione, la Lazio sarebbe pronta a inserirsi visti anche gli ottimi rapporti con i ferraresi. Attenzione al Parma che saluterà Inglese ed è a caccia di una punta. Petagna piace a Inzaghi, meno a Tare che potrebbe cercare un'alternativa in Europa. Impossibile quindi non pensare a Sardar Azmoun, vero e proprio pallino del direttore sportivo, già trattato in passato. L’attaccante iraniano, che ha iniziato il campionato con il Rubin Kazan, è passato allo Zenit San Pietroburgo a stagione in corso. Nelle 26 presenze complessive ha messo a segno 13 gol: un sigillo ogni due partite, ai quali vanno aggiunti anche i 3 in 4 presenze di Europa League. Non va dimenicato Luis Muriel, tornato al Siviglia dopo l'esperienza alla Fiorentina. Gli ottimi rapporti con gli spagnoli e con l'agente del calciatore, lo stesso di Correa e Badelj, potrebbero facilitare l'affare. Più difficili da percorrere le piste che portano a Sanabria e Cutrone, attualmente più indietro ma che potrebbero tornare in auge. Gli ottimi rapporti con Mendes potrebbero portare anche un colpo dall'estero, magari con un calciatore gestito dallo stesso super procuratore. In quest'ottica va tenuto d'occhio Ahmed Hassan, centravanti egiziano dello Sporting Braga che ha giocato nell'ultima stagione all'Olympiacos. Potrebbe essere lui la vera sorpresa, ma non sono esclusi ulteriori colpi di scena.

