Lazio, i tifosi chiedono a Caicedo del rinnovo e lui risponde: "Ora chiamo il boss" - FOTO

Ci ha pensato ancora una volta Felipe Caicedo a togliere le castagne dal fuoco in casa Lazio. Dopo la rete di Lazzari e il pareggio in rovesciata di Verde allo scadere dei minuti regolamentari è ancora l'attaccante numero 20 a prendersi sulle spalle i biancocelesti e a segnare il gol vittoria dal dischetto. Al termine del match Caicedo ha postato un video su Twitter in cui ha fatto gli auguri di Buona Pasqua, sotto tra i tanti commenti un followers scrive: "Avessi già rinnovato sarebbe stata perfetta! Ma aspettiamo fiduciosi!" ed ecco la risposta di Caicedo: "Mo chiamo il boss" con le emoticons che ridono. Poi arriva anche una seconda risposta a chi gli cheide "Cosa dice il boss?" , "Che ne so fra!". Insomma del rinnovo ancora non si parla, l'unica certezza si chiama zona Caicedo.

Lazio - Spezia, Italiano: "Avremmo meritato il pareggio. Rigore? Non voglio giudicarlo"

Hellas Verona, espulso Juric dalla panchina: non ci sarà contro la Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE