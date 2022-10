Lazio, i tifosi sono con te. Dal Midtjylland al derby: il dato aggiornato dei tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Altro giro, altra corsa!l Ben tre sfide in soli dieci giorni attendono una Lazio mai così affamata di gloria finora. Domani la squadra targata Sarri scenderà sul manto verde dello Stadio Olimpico di Roma per quel che sarà del proprio destino in Europa League. Il Midtjylland rappresenta il primo nemico dei biancocelesti in questo tour de force e per l'occasione, anche questa volta il pubblico ha risposto presente. Come sottolinea il sito ufficiale della Lazio, i tagliandi staccati per la partita di domani in programma alle 18:45 sono 12.000. Per la prossima sfida di campionato - domenica 30 ottobre - che vedrà i ragazzi di Maurizio Sarri a confronto con la Salernitana di Nicola, sono già 30.000 le presenze all'Olimpico. Infine, per il derby della Capitale, uno dei match storici e più attesi dalla tifoseria biancoceleste, sono almeno 16.500 i biglietti acquistati dai sostenitori laziali. Insomma, la squadra ha sì la guida del Comandante, ma anche un importante supporto, con l'obbiettivo di portare sempre più in alto la Lazio.

Pubblicato il 26/10