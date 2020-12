Lazio, il 2 dicembre è un giorno triste: 44 anni senza Tommaso Maestrelli

Il 2 dicembre è un giorno triste in casa Lazio. In questa data infatti, ricorre l'anniversario della morte di Tommaso Maestrelli, l'allenatore che consentì ai biancocelesti di vincere il primo scudetto della propria storia. Era il 1976, quando l'ex tecnico si spense a causa di un tumore al fegato esteso che nel giro di un anno lo debilitò fino alla scomparsa. Dopo le esperienze in panchina con Bari, Reggina e Foggia, nel 1971 arrivò per lui la chiamata della Lazio. A lui è stato intitolato il campo da calcio ubicato in Roma, Viale Tor di Quinto 119 posto all'interno della Caserma dei Carabinieri M.O.V.M. Salvo D'Acquisto, dove per anni si sono allenati i calciatori della Lazio e, nelle vicinanze del campo, sempre all'interno della caserma, vi è anche un mezzo busto in travertino che lo raffigura ai tempi da calciatore. Anche il riconoscimento destinato ai migliori allenatori italiani è a lui intitolato.

