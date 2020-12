Andreas Pereira mette in palio la maglia della Lazio: ecco come vincerla - VIDEO

Ponti, via è partito il contest per vincere la maglia di Andreas Pereira. Il calciatore biancoceleste ha infatto messo in palio una maglia della Lazio per il fortunato che, seguendo tutti i passaggi indicati, verrà poi sorteggiato e riceverà il premio.

QUI PER ACCEDERE AL CONTEST

Morte Diaconale, la tristezza di Anna Falchi: "Arturo, le aquile ti piangono" - FT

Morte Diaconale, l'ultimo saluto di Lotito: "Esempio per molti, impossibile non vederti più a Formello"

TORNA ALLA HOMEPAGE