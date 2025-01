Lazio, il bilancio dei precedenti con Pairetto: ha già diretto un derby

Non sarà Marco Guida a dirigere il derby della Capitale. La sfida tra Lazio e Roma, in programma il 5 gennaio alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà infatti diretta da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Come anticipato, infatti, il fischietto di Torre Annunziata ha riportato un problema muscolare che gli impedirà di rispondere presente all'impegno, lasciando così l'incarico al suo IV Uomo. In tal senso, per Luca Pairetto questo sarà il 19° precedente con la Lazio, con un bilancio che sorride ai biancocelesti e che recita: 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Non sarà la prima volta neanche in una stracittadina, già nel maggio del 2021 aveva già diretto un derby della Capitale, vinto per 2-0 dai giallorossi con i gol di Mkhitaryan e Pedro.