Lazio, il buongiorno di Zaccagni e il grido di Luis Alberto: le esultanze social! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani della rocambolesca vittoria della Lazio al Picco contro lo Spezia, non accenna ad arrestarsi la serie di post social dei protagonisti biancocelesti. E allora, qualche minuto fa, è arrivato il buongiorno di Mattia Zaccagni. L'esterno - che diventerà presto papà - ha condiviso la foto della sua esultanza, per poi aggiungere un messaggio rivolto a tutte le "aquile". Subito dopo è arrivato il post di Luis Alberto: "Andiamo, aquile". Manca sempre meno alla fine della stagione e la Lazio vuole lottare fino alla fine per l'Europa.

