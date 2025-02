Lazio, il parere di Rambaudi: "Arbitri scarsi, ma noi con l'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il match di Coppa Italia contro l'Inter si è concluso con una sconfitta della Lazio tra le polemiche arbitrali. A tal proposito, come di consueto, è intervento Roberto Rambaudi a Radiosei e ha espresso quello che è il suo parere sul match giocato nelle scorse ore: "La Lazio ha fatto un’ottima gara a San Siro. Il primo gol loro è da annullare. Noi abbiamo giocato con un uomo in meno, Tchaouna deve dare di più. Note negative? Arbitri scarsi e noi, ripeto, abbiamo giocato con un uomo in meno, non c’era peso davanti. Costruisci, crei, arrivi lì e devi cambiare soluzione. Non c’è il Taty che pulisce determinati palloni.

Bocciata la scelta di Tchaouna? Giustamente l’allenatore deve tentare. Ora l’obiettivo della Lazio deve essere quello di continuare a fare il proprio calcio e crescere, lottando con la Juve per il quarto posto. Zaccagni dietro a Dia? Io già lo vedo lì, ma è più pericoloso quando parte da esterno, è più funzionale. Noslin? È leggerino, ora non è in grado di giocare e dare un contributo. Non dà garanzie, magari si può sfruttare negli ultimi minuti. Domenica partirei con Pedro dietro a Dia, con ai lati Zaccagni e Isaksen”.