Lazio, Orsi difende Baroni: "Ha superato l'esame. Il suo lavoro è stato..."

Nonostante la Lazio sia ancora pienamente in corsa per l'Europa, la recente eliminazione dall'Europa League e l'amaro pareggio casalingo contro il Parma hanno sollevato più di qualche malumore in casa biancoceleste. Sotto la lente d'ingrandimento degli addetti ai lavori è finito l'operato di Marco Baroni, che è stato, invece, fermamente difeso da Fernando Orsi nel suo intervento a RadioRadio. Queste le parole dell'ex portiere:

“Mah, io non so cosa si aspettavano da Baroni… Se da Baroni si aspettavano la Champions League, è ovvio che se non la conquistano devono metterla in discussione. Ma se ci si aspettava un’annata dove potesse dimostrare di poter allenare una delle squadre più importanti d’Italia, penso che abbia superato l’esame perché. Se a quattro domeniche dalla fine, la Lazio è a ancora in corsa per la Champions, a soli 2 punti, vuol dire che il lavoro fatto è stato buono. Poi dopo sì, ci sono stati degli errori di inesperienza, nonostante l’età. Però quest’anno tutte le componenti della Lazio hanno sbagliato qualcosa: dalla società, ai giocatori, passando all’allenatore. Ma parlando di Baroni nello specifico, credo che abbia superato pienamente l’esame, e che quindi si meriti di essere riproposto anche l’anno prossimo per proseguire con questo progetto“.

