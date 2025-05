Lazio, Fazzini da obiettivo ad avversario: il suo rendimento dopo gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

La telenovela Jacopo Fazzini è una di quelle che ha accompagnato gran parte del mercato di gennaio della Lazio. Il centrocampista dell'Empoli sembrava essere la prima scelta di Marco Baroni e della società per rinforzare la linea mediana, ma dopo una lunga trattativa e un accordo trovato, l'affare è saltato per una questione di dettagli sui quali le due parti non sono riusciti a concludere. Domenica il classe 2003 tornerà in campo proprio contro quella stessa Lazio che tanto lo aveva voluto e che lui tanto aveva desiderato, anche al punto da arrivare a essere escluso dalla rosa in occasione della partita contro il Venezia del 4 gennaio.

UNA STAGIONE DIFFICILE - Le parti si ritroveranno, quindi, l'una davanti all'altra con la consapevolezza di quello che sarebbe potuto esser stato e, forse, anche con la speranza di potersi trovare un giorno, magari non troppo lontano. La testa, però, oggi è tutta sul presente. Jacopo Fazzini, d'altronde, per confermare quanto di buono fatto negli scorsi anni dovrà concludere al meglio un campionato complicato, soprattutto sotto l'aspetto fisico. Sono tre gli infortuni che gli hanno impedito di trovare il campo con continuità, l'ultimo lo ha tenuto fuori addirittura per 6 partite tra metà febbraio e metà marzo, permettendogli di tornare in campo solo al rientro dalla sosta delle Nazionali.

LA RINASCITA DI FAZZINI - Insomma, si può dire che il periodo post-trattativa con la Lazio non sia stato di certo tra i migliori per Fazzini. Tre presenze contro Lecce, Inter e Bologna, poi il già citato infortunio e il ritorno contro il Como che gli è valso una giornata di squalifica per espulsione diretta che, a conferma di quanto questa stagione sia stata difficile, ha costretto il centrocampista a saltare l'appuntamento contro il Cagliari, nella trentunesima giornata di campionato. Ora, però, il peggio sembrerebbe alle spalle. Nelle ultime tre partite Fazzini ha sempre giocato titolare. E non solo. Il classe 2003, infatti, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha trovato anche la via del gol nelle ultime due partite contro il Venezia e contro la Fiorentina. Insomma, un biglietto da visita niente male in vista della partita di domenica, nella speranza che il suo stato di forma possa interrompersi almeno per una giornata.