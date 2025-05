Lazio, Rovella e Guendouzi cercati in Premier: serve la Champions per trattenerli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si sorregge su una coppia che definire 'affiatata' sarebbe un eufemismo. Rovella e Guendouzi sono la diga del centrocampo biancoceleste, ma nell'ultimo periodo stanno accusando la stanchezza di tutte le partite accumulate fino ad ora. Si è visto con il Parma, ora Baroni chiede l'ultimo sforzo per continuare a sognare un quarto posto che sarebbe fondamentale per la Lazio.

Lo sarebbe non solo per le casse della società, ma anche e soprattutto per potersi permettere di trattenere Rovella e Guendouzi: infatti, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero gli occhi attenti della Premier League sui due centrocampisti. A gennaio per Rovella si era fatto avanti il Liverpool, ma non se n'è fatto nulla. Adesso però c'è un club che avrebbe messo nel mirino entrambi: si tratta dell'Aston Villa di Emery, club in ascesa dai proprietari miliardari. I Villans starebbero seguendo sia Rovella che Guendouzi, con quest'ultima che è anche nella lista del Newcastle.

La Premier League è il campionato più importante del mondo e il fatto che i due siano nel mirino di diverse squadre inglesi ne certifica il valore. A gennaio Lotito e Fabiani sono riusciti a trattenerli, ma in estate sarebbe più complicato. Sono due pezzi da novanta, con la Champions si avrebber maggior forza economica e maggior possibilità di farli rimanere a Roma. I due sono fondamentali per la Lazio, lo dicono i numeri: sempre scondo lo stesso quotidiano, Guendouzi è il giocatore della Lazio più utilizzato (44 partite per 3786 minuti senza i recuperi) e contando tutte le competizioni dei club di A solo Reijnders del Milan e De Roon dell’Atalanta hanno giocato di più; mentre Rovella è tra i primi tre centrocampisti del campionato per palloni recuperati in attacco (69).