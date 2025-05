Inter, Inzaghi sorride in vista della Lazio: tornerà un titolare

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter ora guarda all'Hellas Verona nella speranza di un passo falso del Napoli per riprendersi la vetta della classifica, archiviata la pratica scaligera sarà il tempo di tornare a pensare al Barcellona. La sfida di ritorno della semifinale di Champions League sarà decisa a San Siro, dopo lo spettacolare 3-3 in terra spagnola, in una partita nel corso della quale mancheranno volti di primo piano come Lautaro Martinez e, probabilmente, anche Benjamin Pavard. Se per il primo gli esami di oggi hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia sinistra che lo mettono a rischio perfino per la sfida contro la Lazio, in programma alla penultima giornata di Serie A, per il secondo le condizioni sembrerebbero essere migliori, con il problema alla caviglia che sarebbe in via di smaltimento. Il difensore francese sarà da valutare per il Barça ma sarà a disposizione per la partita contro la Lazio.

