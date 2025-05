Lecce, un attaccante torna in lista Serie A: ci sarà contro la Lazio

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo essere stato escluso dalla lista Serie A a gennaio, Nicola Sansone è stato reintegrato nella rosa del Lecce per questo finale di stagione. Come comunicato dal club salentino, infatti, l'ex Bologna prenderà il posto dell'infortunato Gaby Jean e verrà convocato per la sfida di campionato contro il Napoli. Giampaolo, così, avrà a disposizione una pedina in più per cercare di agguantare la salvezza, obiettivo che potrebbe passare anche dall'ultima sfida di campionato in casa della Lazio. Di seguito il comunicato dei giallorossi:

"L'U.S. Lecce comunica che è stato inserito nella lista "over 22" depositata in Lega il giocatore Nicola Sansone, che prende il posto dell'infortunato Gaby Jean".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.