WOMEN | Eriksen: "È stata una grande stagione. Questo anno alla Lazio mi ha..."

La Lazio Women scenderà in campo domani, col Sassuolo al Fersini, per l'ultimo atto della stagione, poi un po' di riposo prima di cominciare a pianificare il futuro. Per fare un bilancio di questa annata in generale e anche sua personale, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Eriksen: "Che campionato è stato? Abbiamo avuto un inizio difficile, ma è andata alla grande la stagione e dobbiamo vincere anche domani per terminare al meglio la stagione”.

“Preferisco giocare a centrocampo, ma abbiamo avuto diversi infortuni e se il mister mi schiera in difesa non ho problemi a adattarmi. Per me è stata anche un’opportunità per crescere molto come difensore”.

“Che partita sarà contro il Sassuolo? Sarà complicata, ma dobbiamo vincere per chiudere con una vittoria. Questo è il nostro obiettivo”.

“Prossimi obiettivi? Adesso ci prenderemo un po’ di vacanza, poi vedremo cosa succederà la prossima stagione. Cosa mi ha insegnato questo anno alla Lazio? Il mio italiano è migliorato quindi è più facile vivere lo spogliatoio, sono una delle persone con più esperienza qui e quindi devo anche aiutare quelle più giovani”.

