WOMEN | Lazio, Grassadonia: "È stato un 2025 importante, complimenti alle ragazze. In futuro..."

Alla vigilia dell'ultima gara di campionato, per la Lazio Women, ai microfoni ufficiali del club ha parlato mister Grassadonia. Il tecnico, oltre a esprimere le sue sensazioni sull'incontro col Sassuolo, ha tirato un po' le somme della stagione. Queste le sue considerazioni: "Le ragazze hanno fatto un 2025 tanto importante, merito loro e della loro applicazione, ferocia e voglia di imparate. Ancora complimenti. Abbiamo l’ultima gara gol Sassuolo che sarà difficile, incontreremo una squadra molto organizzata che ha fatto un buon percorso. Dobbiamo farci trovare pronti”.

“Che partita sarà? Siamo stati bravi a rialzarci dopo quella sconfitta brutta, è partita una rincorsa straordinaria fatta di tantissimi vittorie e di una mentalità che è cresciuta tantissimo. Dico sempre alle ragazze ‘quello che non ti uccide, fortifica’ e quella partita ci ha fortificato tanto e da lì è iniziato un percorso tanto valido. La crescita costante di ogni calciatrice, la mentalità che la squadra ha acquisito e tante giocatrici al primo anno in Serie A hanno lavorato sempre al massimo, sbagliando e imparando. La continua ripetitività delle situazioni ha portato la squadra a esprimere un buon calcio. La cosa più difficile è stata far capire loro l’importanza del gruppo, che non esiste una singola giocatrice. Il Napoli a gennaio ha perso Kvaratskhelia, non è stato rimpiazzato ma nonostante ciò è primo in classifica ed esalta il gruppo e non il singolo calciatore”.

“Vince sempre l’insieme. Le Bihan è stata riconosciuta come leader, al di là delle qualità tecniche evidenti a tutti, ha sempre gli atteggiamenti e i comportamenti giusti. È equilibrata e dà esempi dal primo allenamento all’ultimo. Castiello, il capitano, non ha giocato tanto ma è stata da traino e ha dato esempio a tutte quelle giocatrici che magari hanno giocato di più come Visentin, a volte penalizzata per questioni tattiche. Un gruppo cresciuto, abbiamo impiegato tempo per far passare questi messaggi, ma la squadra l’ha recepito”.

“La società tirerà una linea, valuterà il lavoro di tutti dello staff e delle giocatrici. Noi sappiamo di aver dato tutto quello che avevamo, abbiamo la coscienza pulita. Speriamo di essere qui l’anno prossimo a difendere i colori della Lazio”.

