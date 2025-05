Radio Laziale, Mattia Briga in studio! Ascolta il suo intervento a 'Incondizionatamente Lazio'

Due ore di Mattia Briga in studio su Radio Laziale. Dalle 11 alle 13 il cantante di fede laziale è stato presente sugli 88.100 in FM per parlare di Lazio e non solo. Nel corso del suo intervento, infatti, ha ricordato anche il suo nuovo singolo 'Nun piagne' con Gemitaiz e le date del suo tour 'Never Again'. Di seguito il link per riascoltare tutte le sue dichiarazioni.

CLICCA QUI PER L'INTERVENTO DI MATTIA BRIGA

