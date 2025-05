WOMEN | Lazio, l'orgoglio di capitan Castiello: "Un gruppo che ha dato identità..." - FOTO

Lazio Women - Sassuolo sarà l'ultima sfida, per questa stagione, delle biancocelesti. Sabato al Fersini ospiteranno le emiliane, l'appuntamento col calcio d'inizio è alle 15. L'obiettivo è sempre lo stesso: vincere, per chiudere in bellezza una stagione intensa ma peina di soddisfazioni. Via social, Antonietta Castiello ha voluto fare un bilancio di questa annata parlando da capitano: "Come ogni viaggio si è arrivati alla fine. Domani l’ultima giornata di una stagione ASSURDA, che merita di essere onorata fino all’ultimo minuto. Per quest’anno è tutto, da parte di un gruppo che ha ridato un’identità alla nuova LAZIO da SERIE A!".

