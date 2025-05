Parma, Chivu: "La Lazio ha giocatori di qualità, il blackout ha portato paura"

Alla vigilia della sfida col Como, in conferenza stampa ha parlato Chivu. Il tecnico del Parma non si è soffermato solo sulla gara con i lariani, ma è tornato anche sul pareggio all'Olimpico conquistato contro la Lazio. Le sue riflessioni: "Lo prendiamo per come è venuto. Abbiamo fatto una grande partita, ad un certo punto avevamo la vittoria in mano ma questa è la Serie A, una squadra come la Lazio torna in partita e può vincere. Abbiamo avuto l'opportunità di fare il 3-0, forse sarebbero cambiate le cose ma non è detto. La Lazio ha tanti giocatori di qualità, il blackout ha portato un po' di paura, può condizionare. Suzuki si è fatto male, ci siamo presi qualche minuto per fermare il suo taglio, questo ha tolto un po' di spinta alla Lazio, potevamo perderla ma anche vincerla nel finale, Dennis ha avuto l'occasione per chiuderla".

