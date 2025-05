Lazio, Gregucci: "L'Empoli si gioca tutto, l'atteggiamento deve essere feroce"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Angelo Gregucci ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio in vista del match contro l'Empoli, in programma domenica 4 maggio alle 12.30, cruciale per la corsa al quarto posto.

"Il Parma ormai è il passato. Ora, il campionato lascia aperte ancora delle porte. Pedro ha girato la partita col Parma in pochi minuti, ma la Lazio a Empoli non può prescindere da un atteggiamento feroce. L’opportunità è ancora lì, giochiamocela. La tattica contra relativamente, la testa fa la differenza. L’Empoli si giocherà tutto, troveremo un avversario molto più che motivato. Devi quantomeno pareggiare motivazioni e agonismo, poi far valere la tecnica superiore. Sarà una gara moto spigolosa e combattuta, la Lazio non puà prescindere dal furore agonistico".

"Non firmo per l’Europa League. Mi prendo il mio destino e lo affronto. Il rammarico per come abbiamo affrontato il Parma è forte, anche perché la classifica è corta e avresti avuto l’opportunità di essere padrone del tuo destino".

