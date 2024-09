Lazio, il tifo organizzato non andrà in trasferta a Torino: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Il tifo organizzato, con particolare riferimento ai gruppi della Curva Nord e della Tribuna Tevere, non prenderanno parte alle trasferte di Torino, né contro la Juventus, né contro la Fiorentina, come rivelato da alcuni esponenti ai microfoni di Radio Laziale, nel corso della rubrica 'Matchday':

"Non andremo a Torino né contro il Torino né contro la Juve. Nella città lì si è creato un ambiente che non ci permettono di tifare Lazio, soprattutto a causa di problemi della questura e degli steward, in particolare della Juve. Non ci vogliamo scontrare con questi signori. Noi come gruppo Tribuna Tevere e come tifo organizzato della Lazio non andremo. Chi vuole andare, non esponga striscioni perché la decisione è stata presa.Resta un grande punto interrogativo la trasferta di Firenze perché ci sono solo 250 biglietti per tutti. Ci sarà una corsa al biglietto. Poi decideremo cosa fare".