Lazio, il vice di Semplici: "Fares è un moto perpetuo, mi ricorda Alphonso Davies"

Mohamed Fares è sempre più vicino alla Lazio. L’accordo tra i due club è nell’aria. Andrea Consumi, vice di Semplici alla Spal dal 2014 al 2020, ha presentato il profilo dell’esterno franco algerino ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Consumi ha visto crescere e maturare sia lui che Manuel Lazzari, arrivato a Roma la scorsa estate, e ha deciso di ribattezzarli: “I motorini e robot della fascia”. Fares è il preferito di Inzaghi per la corsia mancina e Lotito sta facendo di tutto per accontentarlo. La Spal chiede 10 milioni cash mentre la Lazio sta cercando di abbassare le pretese inserendo una contropartita (uno tra Palombi, Maistro e Di Gennaro). Queste le parole dell’ex vice allenatore del club estense:

PRONTO PER UNA BIG - “La Lazio lo completerà. Lui ha grandi qualità fisiche. È uno che corre fino all’ultimo minuto, come Lazzari. Sono inesauribili”. Secondo Consumi, Fares ricorda Alphonso Davies, terzino sinistro classe 2000 del Bayern Monaco campione d’Europa. Entrambi ti puntano in velocità e hanno iniziato tutti e due giocando in attacco.

UN CONSIGLIO PER INZAGHI - “Deve insistere sulla fase difensiva. Al contrario di Lazzari, Fares è molto più propenso ad attaccare l’area di rigore avversaria”. Prosegue l’allenatore: “Era un’ala abituata a spingere, a tagliare dentro e a puntare l’uomo”.

CARATTERISTICHE - Consumi lo definisce un robot. Si fermava dopo gli allenamenti con i giovani della Primavera per migliorare i tiri e i cross in area. “È un ragazzo d'oro, quest'anno ci è mancato molto. Se segnasse qualche gol in più sarebbe un esterno perfetto, ma può ancora migliorare. Inzaghi avrà ottime ali”.