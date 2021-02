Lazio, il violinista Andrea Casta suonerà alla cerimonia d'apertura di Cortina 2021 - FT

Dal prato dell'Olimpico alla neve di Cortina: il violinista Andrea Casta, che ormai ha abituato le orecchie dei tifosi biancocelesti con la sua musica prima di ogni match, suonerà alla cerimonia d'apertura dei Campionati del Mondo di sci alpino a Cortina, in programma domenica 7 febbraio alle 18:00. Sul palco, insieme a lui, ci saranno Gianna Nannini, Francesco Gabbani, il rapper Alfa e il chitarrista Jacopo Mastrangelo. Sarà possibile seguire lo show in diretta Tv su Rai 2 e in Eurovisione.

OPPORTUNITA' STRAORDINARIA - Il musicista si è così espresso sull'opportunità: "Sono felice di questa straordinaria opportunità perché in montagna, fin da bambino, non solo ho imparato a sciare e ad essere il più veloce, ma ho imparato soprattutto a cadere e rialzarmi, il rispetto per la natura, l’importanza della pace interiore e della motivazione, e a guardare al futuro ricordando sempre da dove vieni. I campionati del mondo di sci, anche se svolti a porte chiuse, rappresentano un volano di visibilità internazionale per le nostre montagne, che speriamo possano presto tornare a ricevere gli amanti dello sci e della natura lasciandosi alle spalle questo difficilissimo periodo”.