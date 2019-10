Lazio, Immobile sfida Inzaghi: vuole diventare capocannoniere in Europa

Questione di gol, di numeri e sfide. Ciro Immobile vuole entrare ancor più nella storia della Lazio, infrangendo ogni record precedentemente fissato. L'attaccante biancoceleste ha messo nel mirino la vetta di un altro record: vuole diventare il miglior marcatore biancoceleste in Europa. Un'impresa ardua ma non impossibile. Gli basterà poco per scalare posizioni fino a raggiungere la seconda piazza, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Immobile infatti, è fermo a quota 9 (8 due anni fa, quando si laureò capocannoniere insieme ad Aduriz) come Lopez, a 10 in sesta posizione c'è Casiraghi. Seguono a 11 Chinaglia e Kozak. A 12 infine Nedved e Rocchi. Con una tripletta quindi, il bomber partenopeo si metterebbe subito alle spalle del suo allenatore Simone Inzaghi, che domina la classifica con 20 reti. Immobile l'ha messo nel mirino e gli ha già lanciato la sfida.

