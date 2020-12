Lazio, Immobile torna a Dortmund. Un amico: "Lo voleva l'Atletico Madrid ma scelse il Borussia"

Sarà una serata particolare, ricca di emozioni, ricordi e nostalgie per Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste infatti, tornerà a Signal Iduna Park, lo stadio che è stato la sua casa nella stagione 2014/2015. Il Borussia Dortmund lo prelevò quell'anno per sostituire Lewandowski, ma Ciro, nonostante un inizio confortante, lasciò la Germania la stagione successiva. Fu un'annata sfortunata, per lui ma soprattutto per i tedeschi, la peggiore degli ultimi anni. A raccontarla è un amico di Immobile, Sandro Ferone, napoletano trapiantato a Dortmund, dove gestisce il ristorante Acqua Pazza, a pochi metri dallo stadio. Rifugio per molti calciatori nei post-partita e non solo, il proprietario racconta come Ciro trovasse lì il posto ideale per sentire meno la mancanza di casa: "Capitò qui nell'anno più brutto degli ultimi vent'anni, si ritrovarono addirittura all'ultimo posto. C'erano tante pressioni. Ho avuto un bel rapporto con lui, è un ragazzo genuino", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Un'avventura finita male: "Il Dortmund lo ha voluto a tutti i costi, lui scelse la Germania nonostante lo volesse l'Atletico Madrid. All'inizio segnava con regolarità, poi non prese bene un'esclusione negli ottavi di Champions. Il malumore dei tifosi fece il resto e la sua avventura si chiuse prima del previsto".

