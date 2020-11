Lazio, Immobile torna e segna: zitti tutti - FOTO

Ciro Immobile ha risposto alla sua maniera, con i fatti, con il gol. Cross millimetrico di Parolo che pesca il bomber biancoceleste tutto solo in area di rigore. Per Ciro è un gioco da ragazzi: colpo di testa in girata che trafigge Cordaz e porta la Lazio in vantaggio. Nell'esultanza, il numero 17, dopo aver dedicato la rete a sua moglie Jessica, si è portato il dito alla bocca come per dire: "zitti tutti". immobile ha messo a tacere per l'ennesima volta tutte le polemiche sul suo conto, comprese quelle di Sportmediaset che aveva attaccato la sua reputazione.