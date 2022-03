Lazio, Impallomeni: “C’è qualcosa che non va. La gestione Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio esce sconfitta dal derby, una gara che non ha rispettato le prestazioni dell’ultimo periodo facendo riaffacciare quegli spettri che si pensava fossero stati superati. A tal proposito si è espresso Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW, questa la sua disamina: “Tutto bene per la Roma e tutto male per la Lazio. È come se avesse preso gol all'88', è sparita. La Roma ha meritato ampiamente di vincere. È stato il derby di Mourinho. Se affrontava la Lazio rispettandola, temendola, umile, poteva farcela. E lo ha fatto. Ora però deve continuare, perché di partite così ne ha fatte poche in stagione la Roma. Dà qualche perplessità la gestione di Sarri, con l'esclusione di Lazzari e Hysaj a sinistra”

RINNOVO SARRI – “Qualche dubbio lo può lasciare, non tanto per i risultati ma per il come non ha giocato troppe volte la Lazio. A volte è scesa in campo facendo scena muta. È ricapitato ora ad aprile, forse c'è qualcosa che non va. La società ci penserà, ma anche Sarri credo”

