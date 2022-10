Lazio, infortunio Immobile: Mario Giunta: "Stringiamoci forte" e Ciro risponde...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'infortunio di Ciro Immobile non sarà un problema solo per la Lazio e per Sarri, che dovranno arrivare al 2023 senza il loro bomber, ma anche per tutti i fantallenatori che, come di consueto, hanno deciso di puntare su di lui. Immobile, infatti, è garanzia di gol: sia per la capacità di buttare la palla in rete, sia per quella di calciare i rigori (CLICCA QUI PER I CONSIGLI SUL RIGORISTA), non averlo a disposizione sarà dunque una brutta perdita anche per il Fantacalcio. A questo proposito il giornalista di Sky Sport, Mario Giunta, ha fatto un video in cui invita tutti i fantallenatori a stringersi forte e a non mollare dopo aver saputo l'entità dell'infortunio. Tra i commenti sotto al video emerge anche quello di Ciro che, senza arrendersi, risponde con un: "Torneremo amico mio…grazie".