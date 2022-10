Fantacalcio | Rigorista Lazio al posto di Immobile: chi prendere?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il verdetto che i tifosi della Lazio temevano è arrivato: lesione di medio grado per Ciro Immobile, destinato a rimanere ai box per circa 40 giorni. L'importanza del bomber per la squadra è palese e, con la sua prolungata assenza, qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare nel gioco di Sarri, chiamato a un vero "colpo di teatro" per far sentire, il meno possibile, la mancanza del capitano. Ma il forfait di Ciro modificherà anche qualche gerarchia: la Lazio è chiamata a sostituirlo anche per quanto riguarda i calci di rigore. Fino a questo momento, è stato lui, infatti, il giocatore in cima alla lista per tirare dagli undici metri. Senza Immobile, è probabile che a contendersi il dischetto siano Luis Alberto e Felipe Anderson, con lo spagnolo leggermente avanti nelle preferenze (tre su quattro siglati in Serie A). Dietro di loro rimane, tuttavia, Mattia Zaccagni che, quando indossava ancora la maglia dell'Hellas Verona, ne segnò 2 su 2. I fantallenatori sono avvisati: ecco i giocatori da prendere per sostituire Ciro.

TORNA ALLA HOMEPAGE