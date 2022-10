Lazio, infortunio Immobile: primi indizi sui tempi di recupero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie in casa Lazio. Come prevedibile l'infortunio di Immobile è assolutamente serio: gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non possono ancora essere certi, ma una prima stima è già possibile farla. Si prevede uno stop di almeno 40 giorni per il capitano della Lazio. In questo modo il suo rientro slitterebbe direttamente al 2023. Una brutta tegola per Sarri che ora dovrà correre ai ripari.