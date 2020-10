Lazio, Inzaghi: "Con i nuovi acquisti ci divertiremo anche quest'anno"

Termina 1-1 il big match di questa domenica pomeriggio tra Lazio e Inter. Il tecnico biancocleste ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto tre cambi forzati in difesa. I ragazzi hanno avuto carattere e orgoglio. Sono soddisfatto, con un pizzico di fortuna in più... Abbiamo preso un punto contro una squadra fortissima che ha fatto un grande mercato e ha un ottimo allenatore".

RIPRESA - "Il primo tempo eravamo partiti bene ma avremmo dovuto essere più cattivi sotto porta. Appena l'Inter è entrata in area ci ha fatto gol e la squadra ne ha risentito un po’. Continuiamo ad avere problemi con tesseramenti e infortuni. Avrei preferito affrontare Atalanta e Inter più avanti. Con i nuovi acquisti ci sarà ancora una Lazio che farà divertire. Adesso c’è la sosta dove riorganizzeremo le idee".

PAROLO IN DIFESA - "Faccio i complimenti a Marco che ha fatto un ruolo inedito che con me non ha ricoperto quasi mai. È molto intelligente e può ricoprire ogni ruolo che gli chiedo. Quando saremo al completo tornerà a fare la mezzala".

INFORTUNI - "Sapevo di avere delle problematiche, se ne sono aggiunte altre. Ho perso un giocatore importante come Luiz Felipe nell'amichevole con il Frosinone. Non avrei mai rischiato Radu in una partita normale. Adesso anche Bastos si è fatto male. Armini non è ancora pronto per partite del genere".

ROSSO A IMMOBILE - "Ciro è stato provocato e sa di aver sbagliato. Il cileno è stato molto più furbo di Immobile".

CORONAVIRUS - “Sapevamo che con l’autunno sarebbero aumentati i casi. Rispetto a febbraio e marzo le autorità sanno come gestirla meglio".

Subito dopo, il mister della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “L’anno scorso ce la siamo sempre giocata contro l’Inter, sappiamo che squadra è e che mercato ha fatto. Cosa ci manca? Lavorare in settimana con 20 titolari. Oggi ho dovuto far giocare Bastos e Radu che erano a rischio infortunio. Guardo l’Inter e vedo che ha Kolarov e D’ambrosio in panchina. Noi siamo in chiara emergenza”.

UN PENSIERO SULL’ATALANTA - “Sta facendo un grandissimo percorso. Con un episodio favorevole avrebbero disputato una semifinale di Champions meritata lo scorso anno. Sono organizzati con dei propri principi. Hanno una grande convinzione”.