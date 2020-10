RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Inter 1-1: Milinkovic risponde a Lautaro

DIRETTA LIVE LAZIO-INTER - PREMI F5 PER INIZIARE

49': blocca Strakosha e rinvia. La partita finisce qui! 1-1 fra gli applausi. Una Lazio che se l'è giocata a viso aperto con l'Inter e nel momento migliore si è vista privata da Guida di Ciro Immobile.

49': angolo per l'Inter ma il cronometro dice che è finita

48': finta di Correa su Barella costretto alla trattenuta, giallo

46': lancio di Young per Hakimi, esce Strakosha

45': quattro minuti di recupero

44': Milinkovic trova Correa in area, l'argentino si gira rapido e De Vrij si rifugia in angolo

40': destro di Brozovic deviato su palo, poi screzio fra Patric e Sensi. Rosso per l'interista, giallo per Patric. Ristabilità la parità.

39': crampi per Patric, gioco fermo

38': sinistro di Hakimi, Strakosha para in due tempi

37': numero di Correa dopo una bella giocata di Akpro, il destro da posizione defilata finisce fuori

35': sinistro di Sensi dal limite, deviato da più giocatori, blocca Strakosha

34': doppio cambio nella Lazio. Esce un ottimo Leiva, entra Escalante. Esce poi Luis Alberto, in crescita, entra Akpa Akpro

34': Lazzari perde palla, poi si ancora all'avversario e finisce per franare addosso. Guida estrae un giallo che sembra esagerato

33': altri due cambi nell'Inter. Esce Lautaro Martinez ed entra Alexis Sanchez, esce Skriniar ed entra D'Ambrosio

32': Lazzari scappa a Young dopo un bello scambio con Milinkovic, giallo per l'esterno nerazzurro che lo atterra

32': Hakimi sfonda in area sulla destra, chiuso da Strakosha in due tempi

30': destro di Milinkovic dai 30 metri, blocca facilmente Handanovic

27': sostituzione Inter. Esce proprio Vidal fra i fischi dei 1000 presenti, entra Brozovic

27': quasi paperona di Strakosha su un lancio lungo per Martinez. Il portiere valuta male il rimbalzo, per fortuna c'è Patric

25': clamoroso. Vidal entra da dietro su Immobile che resta a terra. Vidal fa per rialzarlo con veemenza e Immobile lo allontana: per Guida è un gesto violento ed estrae il rosso. Solo giallo per Vidal.

22': doppio cambio nell'Inter. Sensi per Gagliardini, Young per Perisic

21': Lukaku punta Parolo nell'1 contro 1 prima di arrivare a Strakosha, grande intervento di Marco!

20': missile di Immobile dai 20 metri, palla alta di poco sopra la traversa

19': ancora Lazio spettacolo lì davanti con Correa e Immobile che scambiano, cedono il pallone a Luis Alberto il cui destro deviato finisce di poco fuori

18': slalom di Luis Alberto, lo spagnolo entra in area di rigore e calcia di destro colpendo però Bastoni

18': cross di Fares col mancino, Parolo prova l'eurogol di tacco, Handanovic controlla il pallone che sfila fuori

17': destro di Luis Alberto, Handanovic mette in angolo!

15': minuti concitati di partita. L'Inter sembra colpita, Guida fischia un paio di punizioni dubbie però ai nerazzurri

12': Lazio vicinissima al 2-1 con Marco Parolo che svetta di testa sul cross di Luis Alberto ma mette fuori!

10': GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! CHE GOL DI MILINKOVIC-SAVIC! IL SERBO SALE IN CIELO DA POSIZIONE DEFILATA E DI TESTA METTE DENTRO! HANDANOVIC NON PUO' NULLA! GRAN CROSS DI ACERBI!

8': sgroppata di Lukaku sulla sinistra, bolide di Perisic al volo, Lazzari riesce a fermare il tiro

7': ancora vicino al gol l'Inter. Lautaro si gira in area di rigora e calcia forte di destro, palla di un soffio fuori alla sinistra di Strakosha

4': nella Lazio si scaldano al momento Caicedo, Djavan Anderson ed Escalante

1': Inter vicinissima al raddoppio. Fares sbaglia il dribbling, scambio doppio Lautaro-Lukaku e sinistro del belga di poco fuori

0': si riparte. Parolo in difesa sostituisce Bastos.

SECONDO TEMPO

48': fine primo tempo. Decide Lautaro. Tre infortuni nella Lazio.

48': Crolla a terra anche Bastos provo sul finire del primo tempo. Si tocca il flessore.

47': Barella prova la conclusione col sinistro dopo aver fintato col destro, palla altissima

45': tre minuti di recupero

41': grande anticipo di Bastos su Lukaku che lo stende. Giallo per il belga, ma anche per Inzaghi. Troppe proteste per Guida

38': cross di Perisic per Hakimi, colpo di testa che finisce al lato di un metro e mezzo alla destra di Strakosha

37': contropiede tentato dalla Lazio e innescato bene da Milinkovic, il pallone di Immobile viene però intercettato da Vidal in scivolata

36': subito ammonito Fares per una presunta sbracciata su Hakimi

34': dopo Radu anche Marusic crolla a terra, entra Fares al suo posto

31': destro di Gagliardini strozzato, palla ampiamente fuori

30': Gol dell'Inter. Un rimpallo in area sfavorisce la Lazio, l'argentino difende il pallone e gira verso la porta di Strakosha. Il portiere della Lazio non riesce a parare lasciando che il pallone sfili sotto il braccio, appena deviato.

28': cross di Barella per Lautaro, la girata dell'argentino finisce di un paio di metri fuori

26': entrata fallosa di De Vrij su Correa, Guida non fischia facendo infuriare la panchina biancoceleste

24': si ripete lo schema visto in precedenza. Leiva lancia Lazzari che velocissimo arriva sul fondo e crossa per Correa, impatto col pallone di testa pessimo

22': palla sanguinosa persa da Milinkovic, Acerbi legge tutto e ferma Lautaro

21': cross di Hakimi, Perisic mette al centro, Leiva spazza l'area. L'Inter molto timida per ora nell'attaccare. Meglio la Lazio.

20': ancora una bella Lazio. Milinkovic trova Luis Alberto al limite dell'area, lo spagnolo se la porta sul sinistro e calcia, grande risposta di Handanovic

18': grande occasione per la Lazio. Milinkovic imbecca Lazzari che sgroppa e mette un bel cross al centro dell'area, Correa tutto solo non trova per il tempo giusto e spara alto di testa

16': buona verticalizzazione di Acerbi per Immobile, chiuso da De Vrij

15': Radu crolla a terra, infortunio muscolare. Subito pronto ad entrare Bastos

13': fasi di gara con qualche errore di troppo in fase di appoggio

10': bel cross di Perisic, bravo Patric in scivolata a mettere in angolo

9': doppio angolo per l'Inter che da un paio di minuti prova ad alzare il baricentro

6': angolo di Luis Alberto, svetta Radu che non riesce però a deviare verso la porta di Handanovic, palla quasi in fallo laterale

5': super accelerazione di Lazzari che si divora un assist facile facile con un passaggio troppo arretrato, arriva Milinkovic poi a supporto il cui cross finisce deviato in angolo

4': bella sgroppata di Luis Alberto dopo un triangolo con Correa, in area di rigore lo spagnolo non riesce però a dialogare pulito con Immobile e finisce per perdere palla

3': brividi per un pressing di Lautaro su Strakosha, il portiere della Lazio riesce comunque a rinviare

2': brutta entrata di Skriniar su Immobile. Il bomber biancoceleste resta a terra dolorante. Deve entrare lo staff medico. Gol intanto del Parma. Parma-Verona 1-0, Krunic

0': la gara è iniziata. Inter in possesso di palla

PRIMO TEMPO

15.00 - Anche la Lazio fa il suo ingresso fra gli applausi dei 1000 presenti. Parte l'inno della Serie A

14.59 - Inter in campo. La maglia scelta è quella in omaggio della Coppa Uefa vinta con Gigi Simoni in panchina.

14.55 - Entra in campo Guida con gli assistenti Costanzo - Ranghetti

14.50 - Squadre pronte ad entrare in campo e in attesa nel tunnel

Terza giornata di Serie A. Benvenuti alla diretta live di Lazio-Inter. Buongiorno e forza Lazio da Mirko Borghesi. Squadre attualmente in campo per il riscaldamento. Lazio sotto Curva Nord, Inter sotto Curva Maestrelli. Saranno 1000 gli spettatori sugli spalti.

Serie A 2020/21 - 3ª giornata di Serie A.

Stadio Olimpico di Roma - Domenica 4 ottobre 2020, ore 15.

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, D. Anderson, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Lulic

Squalificati: Muriqi

Diffidati: -

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro. A disp.: A disp.: Padelli, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Pirola, Sensi, Brozovic, Young, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

Indisponibili: Vecino

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro: Marco Guida (Sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Costanzo - Ranghetti

Quarto uomo: Pasqua

V.A.R.: Calvarese

A.V.A.R.: Di Vuolo

