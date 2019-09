Lazio, Inzaghi: "Perso per nostri demeriti. Immobile? Ciro è un trascinatore"

Al termine della sfida fra Inter e Lazio a San Siro, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, unico neo non aver fatto gol. Non ricordo parate di Strakosha, noi invece abbiamo avuto almeno quattro occasioni. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo continuare su questa strada. Creare così tanto a San Siro è da grande squadra, però le grandi squadre devono anche sfruttare le occasioni. Negli ultimi minuti poi ci siamo allungati, abbiamo perso le distanze e concesso un po’. Dobbiamo comunque ripartire da qui, l’interpretazione è stata buona. Se mi aspettavo di più dai cambi? Io penso che hanno fatto tutti una grande partita. Berisha, Leiva e Immobile hanno provato ad aiutare la squadra. Dovevamo avere lo stesso atteggiamento del primo tempo, dobbiamo migliorare in questo. Andiamo a casa con l’amaro in bocca, ma usciamo a testa alta anche se con 0 punti. Stiamo parlando dell’Inter, la squadra che è in testa al campionato. Di tutte le gare giocate dai nerazzurri, questa è l'unica che non meritavano di vincere. L’anno scorso abbiamo vinto due volte a San Siro, quest’anno non ci siamo riusciti per demeriti nostri".



IMMOBILE - "Ciro in panchina? Non è una risposta a quanto successo domenica. Era un piano tattico che avevo pensato. Caicedo ha fatto bene, aveva un indolenzimento alla fine del primo tempo altrimenti sarebbe rimasto in campo un po' di più. Ciro si è battuto quando è entrato e domenica giocherà sicuramente. Non c’è nessun problema, è un trascinatore e lo sarà per tutta la stagione. Ha anche fatto il discorso pre-gara alla squadra".

Al termine della gara, mister Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfonoi di Lazio Style Channel: "C'è grande rammarico, senz'altro meritavamo di più. A volte un po' di imprecisione, un po' il loro portiere... Stiamo parlando di una sconfitta che non meritavamo, abbiamo concluso il primo tempo non subendo alcun tiro in porta e creando 5 palle gol nitide. Siamo stati in campo bene, dovevamo sicuramente fare meglio, fare di più. Abbiamo costruito tanto, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e cominciare a vincere determinate partite: sia stasera sia a Ferrara non avremmo meritato la sconfitta. Qualche cambio con il Genoa? Quello senz'altro, ma parlare di scelte è ancora prematuro. Mancano 4 giorni al Genoa, poi avremo anche l'Europa League. Domenica sarà una partita difficile, il Genoa gioca un ottimo calcio".