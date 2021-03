Lazio, Jessica Immobile: "Orgogliosa di quanto fatto da Ciro. È un riferimento per tutti"

Intercettata dai microfoni di Lazio Style Radio al termine della premiazione, Jessica Immobile ha parlato così in merito al marito: "Ciro è un punto di forza per noi. La Scarpa d'Oro l'ha voluta con tutto sè stesso. C'è stato un momento nel quale sembrava impossibile potesse raggiungerla, ma alla fine ce l'ha fatta. Sono orgogliosa e contenta di lui. Famiglia? Insieme ai miei genitori, ai miei suoceri e a mio fratello seguiamo e tifiamo come una piccola curva sempre la Lazio allo stadio. Speriamo di tornare presto. Mattia? Riconosce il papà in tv, e ha già iniziato a calciare qualche pallone in casa. Promette bene ".

