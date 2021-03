Lazio, Insegno: "Fortunati ad avere Immobile nella nostra storia. Se ci fossero stati i tifosi..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio in occasione dell'assegnazione della Scarpa d'Oro a Ciro Immobile al Campidoglio, Pino Insegno, presente all'evento, ha parlato così: "Peccato non poter vedere i migliaia di tifosi che ci sarebbero stati oggi a omaggiare Ciro. Tuttavia dobbiamo essere orgogliosi di quanto ha fatto Immobile. Fa parte della nostra storia di grandi centravanti che la Lazio ha avuto, da Chinaglia a Giordano passando per Signori. Bisogna essere orgogliosi di far parte di questo popolo, perchè i laziali sono un popolo ".

