Lazio, Jony si prende la fascia sinistra: terza da titolare per l’ala spagnola

Lulic salta il Parma, Jony si prende la fascia sinistra. Il capitano della Lazio è alle prese con un problema alla caviglia dopo il pestone rimediato nel recupero di mercoledì contro il Verona, si è già sottoposto ad alcuni accertamenti in Paideia, ma non è disponibile per la trasferta di Parma. In forte rischio la sua presenza nel match contro l’Inter della prossima settimana, ma servirà aspettare qualche giorno, e soprattutto la voglia del giocatore di riprendere subito il suo posto, per sbilanciarsi sulla data di rientro. In assenza del bosniaco, oggi toccherà a Jony. Terza da titolare per lo spagnolo che, dall’inizio della stagione, ha collezionata appena 19 presenze, di cui sei nel girone d’Europa League e due in Coppa Italia. Undici sono quelle relative al campionato, per un totale di 346 minuti. Di fatto, è come se avesse giocato meno di quattro partite, solo due volte è rientrato nel blocco dei titolari. La prima fu quella disastrosa di San Siro contro l’Inter, quando lasciò qualche centimetro di troppo nel duello con D’Ambrosio, decisivo in occasione del gol. Non si è abbattuto, non si è tirato indietro, dimostrando carattere e forza di volontà. E’ partito dall’inizio contro la Sampdoria all’Olimpico ed oggi, dopo esser entrato a partita in corso contro il Verona, Inzaghi testerà i suoi progressi al Tardini. Il modulo dell’avversario e la copertura di Acerbi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo dovrebbero favorire.

