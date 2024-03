Lazio-Juventus, Adani duro su Allegri: "Quindi Bremer e Danilo sono peggio di Casale e Gila?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Daniele Adani durissimo su Max Allegri. Dopo la sconfitta della Juventus nel recupero contro la Lazio, il noto opinionista sportivo ha criticato di nuovo la gestione del tecncio toscano. Di seguito le sue parole nel corso de La Domenica Sportiva e riportate da tuttojuve.com: "Io non riprendo le parole di Allegri, io esprimo un mio concetto: i giocatori non hanno colpa perchè sono scarsi, quindi i nazionali brasiliani, Bremer, Danilo, sono peggio di Gila e Casale; Rabiot che fa la finale del Mondiale con la Francia e Locatelli che è campione d'Europa sono peggio di Cataldi e Kamada; Chiesa che è il nostro miglior talento italiano è peggio di Castellanos. Quindi giocatori sono scarsi e non hanno colpa. L'allenatore che negli ultimi 10 anni, per 9 ha preso il contratto dalla Juve, quindi, ha ragione lui. Contro Allegri vince sempre Allegri, perché è uno che vinto sei Scudetti - uso le sue parole -. Negli ultimi 10 anni avrà preso 70-80 milioni di euro, come può competere con degli opinionisti, ha sempre vittoria lui. Quindi non ha colpa lui.. La società è appena cambiata, quindi non ha colpa Giuntoli. Quindi chi parla ai 12 milioni di tifosi della Juventus? Avanti? Chi ha colpa? Chi esce e prende le colpe per questo scempio? Perchè questo è il percorso che sta facendo la Juventus. Attenzione, non gli ultimi due mesi, ma tre anni".