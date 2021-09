Lazio, l'altra del girone di Europa League: Terim fa visita a Sampaoli

La Lazio ospita la Lokomotiv Mosca in quella che è già una partita importantissima per il cammino biancoceleste in Europa League. La sconfitta di Istanbul obbliga la squadra di Sarri a fare punti e magari attendere buone notizie da Marsiglia. Al Velodrome (ore 21) gli uomini di Sampaoli se la vedranno con il Galatasaray di Terim che al momento guida il gruppo E con 3 punti (poi Marsiglia e Lokomotiv a 1, Lazio a 0). Nella prossima giornata, in programma il 21 ottobre, si concluderà l'andata con Lazio - Marsiglia e Lokomotiv Mosca - Galatasaray.

LAZIO - LOKOMOTIV MOSCA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO - LOKOMOTIV MOSCA, LA CONFERENZA DI SARRI

