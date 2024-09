Lazio, l'emozione di Castellanos con l'Argentina: i tifosi impazziscono - FOTO

Il Taty Castellanos quest'anno è pronto a dare il meglio di sé e i risultati li sta ottenendo scarpino dopo scarpino. Infatti, il numero 19 è pronto a iniziare la sua avventura con la Nazionale argentina dopo che è stato convocato dal ct Scaloni per i prossimi impegni contro Cile e Colombia. (Qui tutta la sua emozione). In queste ore, l'attaccante della Lazio, già con due gol e un assist nel bottino in Serie A, ha pubblicato attraverso il proprio account Instagram la foto in cui indossa la maglia albiceleste nel corso del primo allenamento. Visibilmente emozionato il Taty ha scritto: "Molto felice di essere qui", post sommerso da tantissimi commenti dei tifosi laziali.