Lazio, l'Europa League sta per tornare: il ricordo "dell'assist" - VIDEO

Il 25 settembre la Lazio di Baroni farà il suo esordio in Europa League, a Amburgo si disputerà la sfida contro la Dinamo Kiev. In attesa che la competizione prenda il via, la Uefa ha condiviso qualche ricordo via social e tra questi, c'è "l'assist" di Matias Vecino per Luis Alberto nella sfida col Feyenoord.

