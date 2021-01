Lazio, l'omaggio della Serbia per Milinkovic: "Suo l'assist nel trionfo con il Parma" - FT

Non ha messo la propria firma sul tabellino, ma contro il Parma Milinkovic ha dato il proprio contributo alla squadra. In particolare, è suo l'assist per Caicedo in occasione del raddoppio biancoceleste. Oltre ai complimenti ricevuti da moltissimi tifosi e addetti ai lavori, l'omaggio nei confronti del 'Sergente' è arrivato direttamente dalla Serbia. La Federazione ha dedicato al centrocampista un post su Twitter: "Nuovo assist di Milinkovic nel trionfo della Lazio contro il Parma".

