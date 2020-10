Lazio, l'Uefa pubblica un quiz sui biancocelesti: "Quanto conosci i capitolini?"

Si avvicina sempre di più l'appuntamento di stasera che vedrà la Lazio impegnata in casa del Bruges. La gara contro i belgi è valida per la seconda giornata del girone F di Champions League dove le due compagini sono attualmente appaiate a 3 punti. La Uefa sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un quiz sui biancocelesti per mettere alla prova i tifosi capitolini e gli amanti dello sport in generale. 5 domande sui numeri della Lazio in Europa e non solo. Clicca qui per partecipare.

🤔 Quanti trofei UEFA? L'allenatore con più panchine? L'anno del primo scudetto?



Metti alla prova le tue conoscenze sulla #Lazio #UCL | @OfficialSSLazio https://t.co/qZIDS7fMCk — La UEFA (@UEFAcom_it) October 28, 2020

