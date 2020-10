Roma, Petrachi chiede 5 milioni di risarcimento ai giallorossi

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, avrebbe chiesto ai giallorossi 5 milioni di risarcimento in seguito al suo licenziamento. Lo si apprende dalla relazione finanziaria per l'esercizio chiuso al 20 giugno della società giallorossa: "In data 17 agosto 2020, il sig. Petrachi iscriveva al ruolo, dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della nullità ovvero dell’illegittimità del licenziamento del 3 luglio 2020 e, conseguentemente, la condanna dell’A.S. Roma S.p.A. al risarcimento dei danni patiti, per un petitum complessivo di euro 5 milioni circa. La prima udienza si terrà in data 4 novembre 2020. Il rischio di soccombenza è ritenuto possibile ".

