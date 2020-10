Lazio, Pereira ha raggiunto il Belgio: Inzaghi recupera una pedina per il Bruges

Una notizia importante per Simone Inzaghi. Andreas Pereira ha raggiunto in Belgio il resto della squadra, così come anticipato ieri dalla nostra redazione, e sarà a disposizione del tecnico biancoceleste per la sfida di stasera fra Bruges e Lazio, valida per la seconda giornata del girone di Champions League. Il centrocampista ex Manchester United è risultato essere "falso positivo".

